Россия выводит свои истребители из Беларуси

Российские истребители МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", улетают из Беларуси, где базировались несколько месяцев, сообщили украинские СМИ.

Согласно информации, три МиГ-31К ВКС России с бортовыми номерами RF-92462, RF-92339 и RF-92333 улетают из Беларуси на аэродром "Саваслейка", который расположен в Нижегородской области РФ.

Уточняется, что там находится филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ.