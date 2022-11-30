Узбекскому генералу показали азербайджанскую воинскую часть фото
Замминистра обороны - командующий Военно-воздушными силами Азербайджана генерал-лейтенант Рамиз Таиров и находящийся с визитом в Азербайджане замминистра обороны - командующий Войсками противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил Узбекистана генерал-майор Ахмад Бурханов посетили N-скую воинскую часть ВВС.
Согласно сообщению пресс-службы Минобороны Азербайджана, узбекскую делегацию проинформировали о боевой технике и авиационно-летательных средствах, находящихся на вооружении воинской части.