Главе МИД Нидерландов рассказали о провокациях Армении

В рамках 29-го заседания Совета министров стран ОБСЕ в польском городе Лодзь министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.

Как сообщили в МИД Азербайджана, министры обсудили актуальные вопросы текущей двусторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами, в том числе ситуацию в регионе. Стороны отметили наличие потенциала для развития существующих связей между двумя странами, важность продолжения политического диалога.

Байрамов проинформировал нидерландского коллегу о новых реалиях, сложившихся в регионе после 44-дневной Отечественной войны, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, шагах, предпринимаемых Азербайджаном для продвижения мирной повестки. Было отмечено, что продолжающиеся провокации Армении, включая минную угрозу, препятствуют миростроительству в регионе.