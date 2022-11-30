Бывшего миллиардера отправили в колонию на 19 лет

Ранее братьев Магомедовых признали виновными в создании преступного сообщества и хищениях на 11 миллиардов рублей. Из-за большого объема дела оглашение приговора продолжается несколько дней.

На заседании 1 декабря суд также удовлетворил иски к фигурантам дела на 3,6 миллиарда рублей.

Обвинение требовало для Зиявудина Магомедова 24 года лишения свободы, для Магомеда Магомедова — 21 год колонии.

Ранее Зиявудин Магомедов был одним из самых богатых людей России. В 2011 году Forbes оценивал его состояние в три миллиарда долларов.

Moscow Times напоминает, что Магомедовых арестовали в 2018 году. По версии следствия, они создали ОПГ и совершали хищения при операциях с землей, недвижимостью и оборудованием, в том числе при подготовке к чемпионату мира по футболу, который проходил в России четыре года назад.

Ранее Хамовнический районный суд Москвы изъял в пользу государства имущество предпринимателей на $750 млн. Это стало крупнейшей конфискацией в истории России. До ареста Зиявудин Магомедов был одним из самых богатых людей страны. В 2017 году Forbes оценивал его состояние в $1,4 млрд.

Бизнес-империя Магомедовых расцвела во время президентства Дмитрия Медведева, указывает издание. В 2012 году стоимость активов Зиявудина Магомедова — основного владельца группы «Сумма» — достигла $900 млн, в 2014 году — $1,2 млрд, а в 2017 — $1,4 млрд. Он получил доли в «Объединенной зерновой компании», транспортной группе FESCO, Якутской топливно-энергетической компании, стал владельцем оператора терминала в порту Роттердама.

Предприниматель учился вместе с бывшим вице-премьером правительства Медведева Аркадием Дворковичем в МГУ. Уголовное дело против братьев связывали с потерей Медведевым политических позиций и их притязаниями на власть в Дагестане без согласования с Кремлем.