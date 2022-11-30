Макрон не унывает: Переговоры с Путиным «все еще возможны»

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал войну в Украине «большой ошибкой» российского президента Владимира Путина, но он убежден, что переговоры с российским лидером «все еще возможны». Об этом Макрон сказал в интервью американскому каналу ABC.

«Неужели невозможно вернуться за стол переговоров и что-то обсудить? Я думаю, что это все еще возможно», — считает Макрон.

При этом он подчеркнул, что мир в Украине должен быть устойчивым и непоколебимым. «Хороший мир — это не тот мир, который навязывают украинцам, и не тот мир, который не принимается одной из двух сторон в среднесрочной или долгосрочной перспективе», — сказал президент Франции.