Потолок цен на российскую нефть может составить $60 за баррель

Еврокомиссия рекомендовала утвердить всем 27 странам-членам ЕС потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Потолок цен на российскую нефть надо согласовать до 5 декабря, когда нефтяные санкции против России обязаны вступить в силу.

Споры вокруг потолка цен в ЕС идут уже несколько месяцев. Часть стран ЕС, включая Польшу и страны Балтии, были возмущены предложенным потолком цены в 65-70 долларов за баррель, поскольку он примерно соответствует текущей цене на нефть основного российского сорта Urals в Европе (62-68 долларов) и в три раза превышает себестоимость добычи. Это позволит России по-прежнему зарабатывать на экспорте. Поэтому Польша хочет опустить планку ниже. Другие, прежде всего Греция, напротив, хотели поднять ее выше 70 долларов, сообщали ранее агентства.