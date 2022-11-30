Турция желает для Украины «справедливого мира»

В Турции полагают, что ситуация в Украине может быть урегулирована дипломатическим путем, заявил в четверг, 1 декабря, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на встрече глав дипломатических ведомств стран ОБСЕ, передают российские СМИ.

«Урегулирование путем переговоров возможно, если дать дипломатии шанс», - сказал Чавушоглу, добавив, что «это должен быть справедливый мир для Украины».

Турецкий министр отметил, что Анкара продолжит активно поддерживать ОБСЕ. По его мнению, нет другой столь же инклюзивной платформы.