Обнародованы результаты экспертизы состояния здоровья Саакашвили

Экспертизу проводили с 1 июня до 28 ноября 2022 года в соответствии с принципами Стамбульского протокола, международного и национального законодательства, в ней принимали участие 10 грузинских и шесть международных экспертов, подчеркивает СМИ.

Медицинский центр "Эмпатия" Мариам Джишкариани обнародовал в четверг, 1 декабря, результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которые свидетельствуют, что его состояние здоровья ухудшается и нужно принимать срочные меры. Об этом сообщил портал "Новости-Грузия".

"На данный момент у Михаила Саакашвили более 20 диагнозов, из которых около десяти являются ведущими, что несовместимо с лишением свободы", – говорится в выводах экспертов.

Согласно результатам экспертизы, до ареста Саакашвили был практически здоров, из проблем со здоровьем на тот период – повышенное давление и постковидная депрессия. Политик принимал назначенные ему лекарства и чувствовал себя хорошо, неврологических расстройств не было.

Сейчас у Саакашвили наблюдаются психоневрологические, гастроэнтерологические проблемы, нарушения работы опорно-двигательного аппарата и зрения, повышенная температура неясной этиологии, анорексия, быстрая потеря массы тела, боли в мышцах, суставах, костях, атрофия и постоянные раздражения на теле.

Эксперты считают, что это может быть результатом неустановленного инфекционного процесса или возможной интоксикации.

При токсикологическом исследовании в образцах волос Саакашвили обнаружили повышенное содержание висмута, бария и ртути.

"Заключение по итогам медэкспертизы: Саакашвили не может находиться в ныне действующем учреждении, а также в условиях лишения свободы. В текущих условиях невозможно проведение полного токсикологического исследования. Необходима современная диагностика на предмет содержания в организме отравляющих веществ, в том числе химических соединений и радиоактивных веществ. В противном случае, с учетом вероятности интоксикации, следует опасаться комы и летального исхода", – сообщает портал.

Эксперты расценивают обращение с Саакавшили в тюрьме как пытки, в их выводах приводятся факты физического и психологического бесчеловечного обращения с политиком. Эксперты считают также, что политику не оказывали надлежащей медицинской помощи.

Саакашвили необходимо перевести в многопрофильную клинику в Евросоюзе или США для проведения диагностики и лечения, подчеркивают эксперты.