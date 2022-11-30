В Нефтчале рыбаки провели акцию протеста

По словам местных жителей, дамба будет мешать подъему в Куру морской рыбы на нерест, что нанесет ущерб рыбному промыслу на Куре. На акцию вышли более ста жителей.

В Нефтчалинском районе жители сел, расположенных на побережье Куры, провели в четверг, 1 декабря, акцию против строительства плотин в реке для предотвращения попадания вод Каспия в реку. Об этом сообщило агентство Turan.

Акцию в селе Маяк наблюдали полицейские, насилие против граждан не применялось, сообщила агентству жительница Нефтчалы Хаяла Агаларова.

Прибывший на место акции замглавы исполнительной власти района Бурджали Агаев предложил протестующим обратиться в районную ИВ в письменной форме, обещая предоставить ответ в установленном законом порядке. Но жители заявили о недоверии к местной власти, сказала Агаларова.

По ее словам, если требования протестующих не будет удовлетворены, они продолжат борьбу за прекращение строительства плотин на Куре.

В ИВ Нефтчалинского района на вопросы агентства не ответили. Ответивший на телефонный звонок сотрудник ИВ посоветовал обратиться в отдел информации. Но там телефоны не отвечали.

В пресс-службе Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана сказали Turan, что не имеют никакого отношения к работам в районе села Маяк, и порекомендовали обратиться в Нефтчалинскую ИВ.