Еще два посольства Украины получили угрозы в свой адрес

30 ноября и 1 декабря два посольства Украины (кроме посольства в Испании) получили письма "с очень конкретными угрозами", сказал украинским СМИ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Это однозначно новая форма террора. Мы совместно с испанскими властями очень активно работаем над тем, чтобы установить, кто за этим стоит", – сказал украинский министр.

Кулеба добавил, что, кроме взрыва в Мадриде, "произошли и другие тревожные события, не связанные со взрывчаткой, однако с отправкой в посольства Украины очень конкретных угроз". Глава МИД Украины не уточнил, о каких именно посольствах речь.

Происходящее вчера и сегодня позволяет утверждать, что идет целенаправленная широкомасштабная кампания против Украины, сказал Кулеба.