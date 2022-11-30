На чемпионате мира по футболу в Катаре завершились матчи группового раунда в группе "F". Сборная Марокко, которая до этого сыграла вничью с Хорватией и обыграла Бельгию, выиграла в 3-м туре у Канады - 2:1.

В матче между Бельгией и Хорватией зафиксирована ничья 0:0.