ЧМ-2022: Бельгия не вышла в плей-офф дальше идут Марокко, Хорватия
На чемпионате мира по футболу в Катаре завершились матчи группового раунда в группе "F". Сборная Марокко, которая до этого сыграла вничью с Хорватией и обыграла Бельгию, выиграла в 3-м туре у Канады - 2:1.
В матче между Бельгией и Хорватией зафиксирована ничья 0:0.
Таким образом, в 1/8 финала вышли Марокко и Хорватия. Марокканцы набрали 7 очков, хорваты - 5, бельгийцы - 4, а канадцы остались без очков.
Марокко и Хорватия сыграют в плей-офф с командами из группы "E" (Испания, Япония, Коста-Рика, Германия).