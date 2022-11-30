4 элемента азербайджанской культуры включены в Список ЮНЕСКО
Четыре номинации, связанные с нематериальным культурным наследием Азербайджана, включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Такое решение было принято в ходе 17-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в столице Марокко Рабате с 28 ноября по 3 декабря. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве культуры.
Согласно сообщению, в представительский список были включены национальная номинация Азербайджана «Борьба, традиционные игры зорхана и виды спорта», а также три многонациональные номинации, подготовленные при участии Азербайджана: «Традиционное производство шелка для коконирования и ткачества» (Азербайджан, Афганистан, Иран, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Узбекистан), «Традиция пересказа анекдотов Моллы Насреддина» (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Узбекистан) и «Культура чая: происхождение, гостеприимство и символ социального взаимодействия» (Азербайджан, Турция).
На заседании было принято положительное решение по каждой из этих номинаций. Все они были включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.