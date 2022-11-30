Французского дипломата вызвали в МИД Азербайджана

Временный поверенный в делах Франции в Азербайджане Жюльен Ле Лан был вызван в четверг, 1 декабря, в Министерство иностранных дел.

Согласно сообщению пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства, в МИД французскому дипломату был выражен решительный протест в связи с ложной и клеветнической резолюцией, принятой против Азербайджана в нижней палате (Национальное собрание) Парламента Франции.

Было отмечено, что данная резолюция, как и резолюция, принятая некоторое время назад в Сенате Франции, является очередной провокацией Франции против Азербайджана.