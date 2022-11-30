Мрачный прогноз от журналиста Невзорова: Вся жуть впереди...

Правда о нападении России на Украину вскоре раскроется перед россиянами в полной мере: такой пост опубликовал российский журналист, публицист Александр Невзоров в своем Telegram.

"Вся жуть впереди. Она наступит, когда выяснится, что война беспричинна... Правда откроется: Украина вообще не предполагала "нападать" на Россию с ее гигантской "армией", военно-промышленным комплексом и ядерной обороной", – написал он.

Невзоров также отметил, что откроется и то, что никакая защита России не требовалась и не требуется.

"Пропаганда выдохлась, информационная война проиграна. Скоро станет понятно и то, что кровавую кашу в Донбассе заварил сам Кремль", – отметил российский журналист.