Макрон и Байден договорились стать братьями по оружию

По словам Макрона, война снова ведется на европейской территории. С учетом этого и других существующих на сегодняшний день кризисов президент Франции заявил о необходимости "стать братьями по оружию".

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал главу американской администрации Джо Байдена стать братьями по оружию с целью объединения усилий по оказанию военной помощи Украине. Такое заявление глава Франции сделал в ходе своего визита в Вашингтон, сообщает CNBC.

В свою очередь, Байден отметил единство США и Франции на фоне российской войны против Украины. По его словам, Вашингтон и Париж работают над тем, чтобы демократии достигли результатов в решении большого количества вопросов.

Также стало известно, что хозяин Белого дома обратился с запросом в Конгресс о предоставлении дополнительных 37 млрд долларов для поддержки Украины.

В то же время французский лидер все еще считает возможными переговоры Украины и России. Он выразил надежду, что президент РФ Владимир Путин "будет рациональным по прекращению военных действий путем мирных переговоров", но отметил, что мир не должен быть навязан Украине другими.

Макрон намерен поговорить в ближайшее время по телефону с хозяином Кремля. В то же время спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что в планах Путина пока нет телефонного разговора с президентом Франции.