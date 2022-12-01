Байрамов: Армения должна ответить на предложение Азербайджана...

Разжигание реваншистского поведения Армении третьими сторонами вызывает большую обеспокоенность, поскольку побуждает Ереван к усилению военных провокаций, использованию воинственной риторики, сказал в четверг министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 29-й сессии Совета министров ОБСЕ.

Глава МИД Азербайджана заявил, что мировому сообществу, включая ОБСЕ, необходимо убедить Армению отказаться от попыток подорвать процесс нормализации. «Армения должна ответить взаимностью на конструктивное предложение Азербайджана и воспользоваться исторической возможностью для нормализации своих отношений с Азербайджаном и другими соседними странами. Это проложит путь к миру, безопасности и сотрудничеству в регионе», - заявил Байрамов.

Он отметил, что «подход Азербайджана четкий, последовательный и основанный на международном праве. Стороны должны в срочном порядке согласовать юридически обязывающий документ, который закладывает основу их межгосударственных отношений. Этот документ гарантирует их права как двух равноправных суверенных государств и является основой для решения вопросов, представляющих взаимный интерес».

«Несмотря на возросшую динамику двусторонних переговоров, прогресс по трем основным направлениям процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений, т.е. подписание мирного соглашения, делимитация границ и открытие региональных коммуникаций остается весьма ограниченным. По всем трем этим направлениям Армения больше привержена имитациям, нежели искреннему участию в процессе. Армения пытается уклониться от выполнения своих обязательств», - добавил Байрамов.

Глава МИД Азербайджана также отметил, что Армения торпедирует мирный процесс. В частности, Армения еще не полностью вывела свои незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана, отказывается обеспечить беспрепятственную транспортную связь между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.