У Зеленского озвучили число потерь Украины за время войны

Потери Украины в ходе развязанной Россией полномасштабной войны составляют до 13 тысяч погибших защитников. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк украинским СМИ.

«...У нас есть официальные оценки Генштаба, которые озвучивает верховный главнокомандующий. Они составляют от 10 до 12,5−13 тысяч погибших… Да, у нас больше потерь из-за ранений», - сказал он.

Подоляк также подчеркнул, что количество погибших гражданских украинцев – «точно не 20 тысяч», и эта цифра может быть значительной. Он напомнил, что на временно захваченных россиянами украинских территориях много массовых захоронений и пыточных.

30 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что потери Украины в ходе полномасштабной войны составили 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских. При этом не уточнялось, откуда взяты эти цифры. В пресс-службе Еврокомиссии впоследствии уточнили, что озвученная Урсулой фон дер Ляйен цифра была «внешней оценкой» и отредактировали ее речь.