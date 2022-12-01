Байден заявил, когда будет готов к разговору с Путиным

Президент США Джо Байден будет готов контактировать с главой российского государства Владимиром Путиным, если придет к выводу, что у Москвы есть интерес к урегулированию ситуации в Украине.

"Я готов говорить с Путиным, если у него действительно есть интерес в том, чтобы найти способ положить конец войне. Пока я этого не вижу", - цитируют российские СМИ Байдена.

Глава Белого дома отметил, что "если интерес будет, то я буду рад сесть за стол переговоров после консультаций с Францией и с друзьями по НАТО".

Американский лидер сказал, что в ближайшее время он не планирует контактов с российским президентом.