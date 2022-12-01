Баку настоятельно рекомендует российским миротворцам не искажать топонимы в Карабахе

В заявление, в частности, говорится: «Еще раз заявляем о НЕДОПУСТИМОСТИ указания названий населенных пунктов на территории Азербайджанской Республики под вымышленными армянскими топонимами, в том числе использования выражения «территория Нагорного Карабаха». Призываем миротворческий контингент Российской Федерации не использовать в официальных сообщениях неправильные формулировки при упоминании названий территорий Азербайджана».

Азербайджанское военное ведомство уже в который раз напоминает российскому миротворческому контингенту, что «территория, указанная в официальном сообщении миротворческого контингента Российской Федерации от 1 декабря 2022 года, опубликованном на официальной интернет-странице Министерства обороны Российской Федерации, как «территория Нагорного Карабаха», является Карабахским экономическим районом, а официальные названия азербайджанских населенных пунктов, обозначенных как «Мардакерт», «Мартуни», «Мадагиз» и «Гетаван», – АГДЕРЕ, ХОДЖАВЕНД, СУГОВУШАН И ГОЗЛУКЁРПЮ соответственно.