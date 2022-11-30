Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 00:06

Бизнесмены дагестанского происхождения Зиявудин и Магомед Магомедовы по приговору Хамовнического суда Москвы получили 19 и 18 лет колонии соответственно. Разгром их бизнес-группы «Сумма» приравнивается по масштабам к разгрому компании ЮКОС Михаила Ходорковского. Для того, чтобы понять бывший уровень влиятельности братьев Магомедовых, достаточно вспомнить, что в 2015 году ходили упорные слухи, подтвержденные Фондом по борьбе с коррупцией, что медовый месяц президентского пресс-секретаря Дмитрия Медведева и экс-фигуристки Татьяны Мавки на самой дорогой в мире яхте «Мальтийский сокол» оплатил Зиявудин Магомедов. Стоимость недельной аренды яхты составляла 385 тысяч евро в неделю.

Братья Магомедовы – выпускники экономического факультета МГУ, там же были заложены основы успеха семейного бизнеса. Так, в студенческом общежитии с Зиявудином жил Рубен Варданян, будущий глава компании «Тройка Диалог», миллиардер, переехавший в этом году в Нагорный Карабах заниматься «большой политикой». Но главную роль в бизнесе и судьбе Магомедовых сыграл другой друг младшего Магомедова со студенческой скамьи – Алексей Дворкович. Обладатели не бог весть какого капитала в 70 миллионов долларов Магомедовы удесятеряют свое богатство в период, когда Дворкович становится в 2008 году помощником президента Медведева. Позже, когда Медведев становится премьером, а Дворкович его заместителем, Магомедовы увеличивают состояние до 2,2 миллиарда долларов. При Дворковиче-Медведеве группа «Система» и связанные с ней компании начинают получать жирные государственные заказы и участие в крупных перспективных бизнесах. В частности, «Система» получила контроль над Объединенной зерновой компанией и разделила контроль над Новороссийским морским торговым портом с государственной «Транснефтью». Магомедовы стали причастны к крупным строительным проектам, от реконструкции Большого театра до строительства нового порта в Находке и стадиона в Калининграде.

Старший брат Магомед с начала 2000-х постепенно отошел от оперативного управления бизнесом, стал сенатором от Смоленской области, младший же Зия отличался очень резким стилем в бизнесе, чем нажил себе немало врагов. Понятно, что опытные акулы не испытывали большого счастья от того, что на пирог стал претендовать еще один амбициозный конкурент. Среди тех, с кем Зия Магомедов испортил отношения, оказались Николай Токарев, бывший сослуживец Путина по КГБ и глава «Транснефти», не менее близкие Путину Игорь Сечин и братья Ротенберги, Роман Абрамович, вице-премьер Игорь Шувалов. Одного этого списка достаточно, чтобы понять, насколько он осложнил себе жизнь, а заодно и брату. В прессе стало появляться все больше компромата против Магомедовых, а в 2017 году братьями плотно занялись специалисты Службы экономической безопасности ФСБ. В 2018 году они были взяты под стражу, а нынче вот прозвучал приговор.