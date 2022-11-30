Бизнесмены нарушили понятия. 18 лет тюрьмы. Урок усвоен актуальный комментарий
Бизнесмены дагестанского происхождения Зиявудин и Магомед Магомедовы по приговору Хамовнического суда Москвы получили 19 и 18 лет колонии соответственно. Разгром их бизнес-группы «Сумма» приравнивается по масштабам к разгрому компании ЮКОС Михаила Ходорковского.
Для того, чтобы понять бывший уровень влиятельности братьев Магомедовых, достаточно вспомнить, что в 2015 году ходили упорные слухи, подтвержденные Фондом по борьбе с коррупцией, что медовый месяц президентского пресс-секретаря Дмитрия Медведева и экс-фигуристки Татьяны Мавки на самой дорогой в мире яхте «Мальтийский сокол» оплатил Зиявудин Магомедов. Стоимость недельной аренды яхты составляла 385 тысяч евро в неделю.
Братья Магомедовы – выпускники экономического факультета МГУ, там же были заложены основы успеха семейного бизнеса. Так, в студенческом общежитии с Зиявудином жил Рубен Варданян, будущий глава компании «Тройка Диалог», миллиардер, переехавший в этом году в Нагорный Карабах заниматься «большой политикой». Но главную роль в бизнесе и судьбе Магомедовых сыграл другой друг младшего Магомедова со студенческой скамьи – Алексей Дворкович.
Обладатели не бог весть какого капитала в 70 миллионов долларов Магомедовы удесятеряют свое богатство в период, когда Дворкович становится в 2008 году помощником президента Медведева. Позже, когда Медведев становится премьером, а Дворкович его заместителем, Магомедовы увеличивают состояние до 2,2 миллиарда долларов.
При Дворковиче-Медведеве группа «Система» и связанные с ней компании начинают получать жирные государственные заказы и участие в крупных перспективных бизнесах. В частности, «Система» получила контроль над Объединенной зерновой компанией и разделила контроль над Новороссийским морским торговым портом с государственной «Транснефтью». Магомедовы стали причастны к крупным строительным проектам, от реконструкции Большого театра до строительства нового порта в Находке и стадиона в Калининграде.
Старший брат Магомед с начала 2000-х постепенно отошел от оперативного управления бизнесом, стал сенатором от Смоленской области, младший же Зия отличался очень резким стилем в бизнесе, чем нажил себе немало врагов. Понятно, что опытные акулы не испытывали большого счастья от того, что на пирог стал претендовать еще один амбициозный конкурент.
Среди тех, с кем Зия Магомедов испортил отношения, оказались Николай Токарев, бывший сослуживец Путина по КГБ и глава «Транснефти», не менее близкие Путину Игорь Сечин и братья Ротенберги, Роман Абрамович, вице-премьер Игорь Шувалов. Одного этого списка достаточно, чтобы понять, насколько он осложнил себе жизнь, а заодно и брату.
В прессе стало появляться все больше компромата против Магомедовых, а в 2017 году братьями плотно занялись специалисты Службы экономической безопасности ФСБ. В 2018 году они были взяты под стражу, а нынче вот прозвучал приговор.
Что характерно, в элитных кругах России уверены, что братья поплатились за бывшие плотные контакты с Дмитрием Медведевым, через Дворковича или напрямую. Они были одними из главных спонсоров его президентской кампании, служили финансовой опорой преемника Путина, а затем, как посчитали в Кремле, внесли свой вклад в поддержку протестов на Болотной площади, поскольку это, как казалось, открывало перспективу второго срока Дмитрия Медведева.
Наверняка противники Магомедовых постарались, чтобы эта точка зрения достигла ушей кого надо. Ими занялись не сразу, но зато плотно и системно – зловещий в их случае каламбур. Показательно разгромив «Систему», Путин продемонстрировал, что никакой самостоятельной финансовой базы даже у такого ручного политика, как Медведев, в России быть не может.
Зиявудин и Магомед Магомедовы получили огромные сроки, Дмитрий Медведев яростнее большинства сторонников войны поддерживает Владимира Путина. Ни слова в поддержку бывших верных сторонников из уст бывшего президента не прозвучало. Урок усвоен.