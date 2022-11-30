Баба Везироглу: «Сердце Кямаледдина Гейдарова поёт»

«С Кямалом (министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров – ред.) мы дружим давно, но наша совместная творческая работа насчитывает более 30 лет». Так сказал в интервью местными СМИ заслуженный деятель искусств, поэт Баба Везироглу.

«И моего сына зовут Кямал. Так назвал его дядя, композитор Кямал. Мы сочинили с Кямалом около 100 песен, и эти песни у всех на устах. Как и Алекпер Тагиев, Ибрагим Топчубашев, у Кямала нет профессионального музыкального образования. Но он очень музыкально одаренный. По специальности он геолог и юрист. Но сердце его поет», - говорит Везироглу.

Заслуженный деятель искусств говорит, что о Гейдаре Алиеве написаны тысячи песен, однако созданная Кямалом песня об общенациональном лидере стало гимном – Heydər xalqım deyəcək, xalq Heydər söyləyəcək.

«Эта песня стала гимном правящей партии Ени Азербайджан. Это потрясающе талантливый человек... Вот звонит он мне в два часа ночи, спрашивает: что делаешь. Отвечаю, что в это время люди спят... Но Кямал говорит: приезжай, сочинил мелодию. Песня, которую мы посвятили Гейдару Алиеву, была создана в одночасье, но она словно годами была внутри нас», - делится своими воспоминаниями Везироглу.