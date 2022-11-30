Байрамов указал Боррелю: Армения нарушает свои обязательства

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 29-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в польском городе Лодзь провел встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Согласно сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, в ходе встречи Байрамов и Боррель обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом в различных сферах, дальнейшие перспективы связей, реализацию достигнутых в сфере энергетики договоренностей.

Джейхун Байрамов и Жозеп Боррель обменялись мнениями об усилиях по продвижению процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и роли Евросоюза в этом вопросе.

Было отмечено, что Армения нарушает обязательства по договоренностям, достигнутым на уровне лидеров, создает ложное впечатление о переговорном процессе. Глава МИД Азербайджана еще раз привлек внимание к существующей минной опасности на освобожденных от оккупации территориях.

Жозеп Боррель, в свою очередь, отметил, что отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Евросоюзом в сфере энергетики имеют большой потенциал. Он подчеркнул, что Евросоюз намерен и впредь поддерживать усилия по процессу нормализации отношений между двумя странами.