Уэст стал гостем передачи скандального телеведущего Алекса Джонса. Он договорился до того, что признался в симпатиях к лидеру нацистской Германии. "У каждого человека есть что-то ценное, особенно у Гитлера. Гитлер родился христианином. Этот парень изобрел шоссе, изобрел микрофон, который я использую как музыкант. Но при этом нельзя сказать вслух, что этот человек когда-либо делал что-то хорошее. Мне нравится Гитлер. Мы должны перестать постоянно осуждать нацистов", - сказал Уэст.

Артист также взял на себя ответственность за популяризацию антисемитизма, сказав: «Никто в старшей школе не знал, что такое антисемитизм, пока Йе не сделал его популярным».

По словам Джонса, он чувствовал себя неловко из-за интенсивности антисемитизма от собеседника, на что Уэст ответил: «Я не против всего еврейского».