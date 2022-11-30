Перед новой волной санкций Запада, которые должны вступить в силу 5 декабря и будут включать европейское эмбарго и потолок цен, Турция резко сократила закупки российской нефти. На неделе, завершившейся 25 ноября, турецким покупателям из российских портов было направлено 210 тысяч баррелей в сутки, подсчитал Bloomberg на основании статистики танкерных перевозок.

Потоки в направлении Турции обвалились примерно на треть: неделей ранее Анкара закупала 300 тысяч баррелей в сутки, в конце октября – 350 тысяч.