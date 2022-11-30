По заказу Кремля провели опрос. Сторонников мира в России стало вдвое больше

Исследования, которые прежде регулярно публиковал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), станут закрытыми. Причина в том, что отношение общества к военным действиям резко поменялось на девятый месяц вторжения, говорят источники. В частности, закрытый опрос, который в ноябре провела Федеральная служба охраны (ФСО), показал, что лишь 25% респондентов поддерживают продолжение войны, тогда как в июле таких было 57%. Доля выступающих за мирные переговоры с 32% выросла до 55%.

Российские власти ограничивают проведение открытых социальных опросов населения об отношении к войне в Украине. Об этом пишет портал «Медуза» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Социологи объясняют резкий всплеск недовольства войной объявлением мобилизации в России в сентябре. Директор негосударственной исследовательской организации «Левада-центра» Денис Волков пояснил, что число россиян, выступающих за переговоры с Украиной, начало быстро расти после 21 сентября.

«Поддержка [боевых действий] остается высокой, но желание лично в этом участвовать у людей довольно небольшое», - поясняет он. С самого начала люди воспринимали войну как нечто их не касающееся, а сейчас риски выросли, и хотя люди желают переговоров, решение все равно отдается на откуп власти, продолжает Волков: «Мы хотели бы, но решать будут они».

Социолог Григорий Юдин в разговоре с изданием также связал рост числа сторонников переговоров с мобилизацией. По мнению Юдина, недовольство ходом войны можно назвать, скорее, «апатичным». Тем не менее он не исключает возможность антивоенных протестов.

В Кремле не верят, что сдвиг общественных настроений может привести к протестам, говорят источники «Медузы». Тем не менее, утверждают они, государственные и провластные СМИ уже получили указание не педалировать военную тему и сосредоточиться на «позитивной повестке». «Ситуацию лучше не подогревать и не раздражать людей лишний раз», - говорит источник.