Россия готовится к новому массированному удару по Украине?

Россия, возможно, готовится к новому массированному ракетному удару: один из главных военных аэродромов «Энгельс-2» под Саратовом – в состоянии повышенной готовности. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от компаний Maxar Technologies и Planet Labs, на которых видны почти два десятка стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, пишут российские и украинские СМИ.

На аэродроме можно рассмотреть топливозаправщики, ящики с боеприпасами, транспортные средства. Как отмечают военные аналитики Арда Мевлютоглу и Конрад Музыка, наземный персонал на базе очень активен.

Кроме того, на взлетной полосе размещено множество крупных военно-транспортных самолетов. Также видны тележки для перевозки крылатых ракет X-55 или X-101.

Военная разведка Минобороны Великобритании считает, что массированные удары, которые Россия с 10 октября наносит по энергосети Украины, отвечают концепции стратегической операции по уничтожению критически важных целей, которая есть в российской военной доктрине. Россия предполагала, что эта концепция будет включать в себя применение ракет большой дальности для нанесения ударов по критически важной инфраструктуре, а не по вооруженным силам. Ее задача – деморализовать население и, в конечном итоге, заставить лидеров страны капитулировать, считают в британском ведомстве.