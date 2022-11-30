Экспорт саудовской нефти в США и Китай резко сократился

Объем экспорта нефти из Саудовской Аравии в США и Китай в ноябре резко сократился по сравнению с прошлым месяцем. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, проанализировав данные трекинга морских судов.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в США снизился по сравнению с октябрем на 304 б/с – до 83 тыс. б/с. Это самый низкий показатель с 2017 года, когда агентство начало отслеживать данные о морских перевозках нефти.

Bloomberg отмечает, что ноябрьские значения могут вырасти, поскольку перевозящие около 18 млн баррелей саудовской нефти суда, которые были загружены в прошлом месяце, до сих пор не сообщили о своих конечных пунктах назначения.

Объем поставок в Китай в ноябре составил 1,6 млн б/с, что на 300 тыс. б/с меньше, чем в прошлом месяце. Последний раз аналогичные значения Bloomberg фиксировал в 2020 году.

Агентство подчеркивает, что наблюдаемые в ноябре объемы экспорта нефти "исключительно малы", особенно если учесть, что в сентябре поставки из королевства в США достигли 667 тыс. б/с – самого высокого показателя за последние два года.