В Генштабе Украины назвали приоритеты России в войне

Приоритетом РФ остается удержание позиций в Донецкой и Луганской областях, а также сухопутного коридора к Крыму, сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС Украины Алексей Громов.

Он отметил, что российские войска на востоке Украины сосредотачивают свои усилия на ведении наступательных действий на бахмутском и авдеевском направлениях.

По словам Громова, в течение недели российские войска вели наступательные действия на харьковском и купянском направлениях, но успеха не имели.

В Генштабе ВСУ ожидают, что россияне будут "сохранять военное присутствие в приграничных районах [Черниговской и Сумской областей] с целью недопущения переброски… [украинских] войск на угрожающие направления в районы ведения активных боевых действий".