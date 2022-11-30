Фанаты сборной Марокко теперь разгромили Нидерланды

Футбольные фанаты сборной Марокко устроили беспорядки в Нидерландах после победы своей команды на ЧМ-2022 в Катаре. В Амстердаме, Гааге и Роттердаме вспыхнули беспорядки и грабежи, сообщает местное издание AD.

Болельщики бегали по улицам, кидали в полицейских фейерверки и камни. Полиция провела жесткие задержания.

До этого беспорядки прошли в Брюсселе в связи с победой сборной Марокко над сборной Бельгии.

Сборная Марокко в последнем матче обыграла Канаду со счетом 2:1. Команда во второй раз в истории сыграет в плей-офф.