Байден не ожидал от России «такой жестокости»

Президент США Джо Байден поражен жестокостью войны России против Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита президента Франции Эммануэля Макрона в США, передает The Guardian.

Президент США подчеркнул, что поддержка Украины будет продолжаться перед лицом российской агрессии, которая, по его словам, была "невероятно жестокой". "Я знал, что Россия жестокая, но я не ожидал, что они будут такими жестокими, как они были", - заверил он.

Байден указал, что "сегодня мы подтверждаем, что собираемся вместе противостоять этой жестокости. Мы будем продолжать эту мощную поддержку украинского народа, который защищает свои дома, семьи, больницы, детские сады, свой суверенитет, свою целостность от российской агрессии..."