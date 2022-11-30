Фархад Мамедов, автор haqqin.az 03:05

Накануне на пресс-конференции, посвященной европейской безопасности, министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил ряд важнейших заявлений по вопросу Карабаха. И хотя выступление главы российского МИД получилось сумбурным, противоречивым, а моментами даже абсурдным, имеет смысл проанализировать все, что он сказал. В первую очередь, Лавров обвинил Запад в том, что он «вбивает клин» в переговоры между Азербайджаном и Арменией, а также в обсуждение мирного соглашения между этими странами. По словам главы МИД РФ, «все шло нормально», пока не вмешались «французы и американцы», пытающиеся взять под контроль как делимитацию и демаркацию границ, так и переговоры по мирному соглашению.

В вопросе Карабаха Лавров совершил экскурс в 2012 год, заявив, что еще десять лет назад Россия вносила предложения по единовременному решению карабахской проблемы. Судя по его словам, концепция российской дипломатии, была чрезвычайно простой: армяне уходят из пяти оккупированных азербайджанских района вокруг Карабаха, оставляя за собой два района (то есть, речь идет о Кельбаджаре и Лачине – ред.), соединяющие Армению с Карабахом. При этом, не оспаривая территориальную принадлежность двух этих районов к Азербайджану, их судьба будет определяться в связке с определением статуса Карабаха. «Вот тогда-то впервые и возникла идея оставить определение статуса «на потом», - уточнил Лавров. – То есть, образно говоря, на следующие поколения». Здесь следует уточнить, что упомянутый Лавровым план более известный под названием «Мадридские принципы», должен был действовать до тех пор, пока не будет проведен референдум по определению окончательного правового статуса бывшей Нагорно-Карабахской области (учитывая национальный состав тогдашней НКАО, нетрудно предположить, чем мог закончиться этот «референдум»). Упомянутый Лавровым план был сформулирован в 2004 году тогдашним заместителем главы кремлевской администрации Дмитрием Козаком, а впоследствии одобрен сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Название же «Мадридские принципы» отредактированный вариант Козака получил потому, что официально он был представлен сторонам, как предложение от стран-сопредседателей во время мадридской встречи министров иностранных дел ОБСЕ. Но, как известно, Вторая карабахская война полностью расстроила планы по созданию путем «референдума» на территориях Азербайджана второго армянского государства, которые активно продвигали сопредседатели ОБСЕ и, в частности, Россия. После того, как Азербайджан освободил от оккупации свои территории, а затем объявил условия окончательного мира с Арменией, стало очевидным, что официальный Баку ни с одним государством и ни при каких обстоятельствах не будет вести переговоры о каком-либо правовом статусе этнического армянского населения, проживающего на территории бывшего Нагорно-Карабахского региона.

В этой связи уместно напомнить, что даже после окончания войны, и президент Путин, и глава МИД РФ Лавров неоднократно говорили о «важности сохранения для будущих поколений вопроса статуса Нагорного Карабаха». На вчерашней пресс-конференции, посвященной европейской безопасности, Сергей Лавров повторил этот тезис, подчеркнув, что после ноября 2020 года данная идея обсуждалась и на трехсторонних переговорах лидеров России, Азербайджана и Армении. «Исходя из этого, Россия сформулировала свой вариант армяно-азербайджанского мирного договора, которых весной этого года был передан сторонам, - отметил Лавров. – И там эта фраза о статусе была вписана. Кстати, азербайджанская сторона сказала тогда, что, практически, готова поддержать данное предложение, но выразила мнение, что вопрос по статусу должен быть дополнительно проработан. А на встрече в Сочи в конце октября мы хотели вернуться к этому вопросу и понять, насколько наши партнеры готовы действовать на основе того джентльменского понимания. То есть, решить все вопросы, а статус Карабаха оставить на потом. Но когда президент Алиев и премьер Пашинян приехали в Сочи, они привезли из Праги тот самый документ, в котором говорилось, что они хотят подписать мирный договор, руководствуясь Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией о создании СНГ, в которой четко говорится, что границы между новыми государствами будут основываться на границах между союзными республиками бывшего СССР, где Нагорно-Карабахская Автономная область однозначно является частью Азербайджанской ССР. И когда, подписав эту договоренность, армянские коллеги говорят нам, что пусть Россия подтвердит свои предложения по статусу Карабаха, то это, как вы сами понимаете, немножко не из оперы ведения переговоров, а из совсем другой оперы».

В этой цитате глава МИД России, практически, не скрывает раздражения Москвы тем фактом, что вопрос о статусе армян Карабаха не был включен в план, предложенный Западом, и поддержанный обеими сторонами. Таким образом, Лавров повторил слова президента Путина, сказанные на заседании экспертного клуба «Валдай». На той встрече, напомним, президент России говорил о различиях путей достижения армяно-азербайджанского мира между «вашингтонским» и «московским» планами. По словам Путина, принятый Арменией «Вашингтонский план» признает, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана и, в то же время, ничего не говорит о статусе армянского населения. В то время, как в «плане Москвы» вопрос о статусе был «сохранен для будущих поколений». Путин заявил тогда, что, если «вашингтонский план» вслед за правительством Армении, примет и армянский народ, то Россия будет «уважать его выбор». Хотя было очевидно, что слова президента России содержат более чем прозрачный месседж, адресованный армянской общественности: ваш Пашинян сдает Карабах, и только вы можете помешать этому.

После выступления Путина, Никол Пашинян заявил, что, оказывается, Армения еще несколько месяцев назад приняла «Московский вариант», просто по понятным причинам не стала предавать этот факт публичной огласке. Однако после того, как Путин внес в этом вопрос определенную ясность, официальный Ереван решил разъяснить свою позицию, смысл которой свелся к тому, что Армения готова подписать «Московский вариант», но прежде Россия должна убедить Азербайджан поступить так же. А через несколько дней после заочной полемики Путина с Пашиняном в Сочи состоялись упомянутые Лавровым трехсторонние переговоры, в ходе которых азербайджанская сторона, разумеется, не только не подписала ни одного документа с упоминанием о статусе, но и однозначно заявила, что не будет этого делать в будущем. После чего Пашинян напустил еще больше туману, переформулировав вопрос так: Армения принимает «Вашингтонский план», но может подписать и «Московский вариант», если Россия подтвердит его жизнеспособность. Но, как отметил вчера Сергей Лавров, с такими маневрами Ереван явно запоздал. На четырехсторонних переговорах в Праге премьер-министр Армении уже подписал документ, подтверждающий принадлежность Карабаха к Азербайджану, тем самым, исключив любое обсуждение статуса региона за пределами Азербайджана.