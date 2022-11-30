В Германии нападения на еврейские объекты: подозревают КСИР

В германских спецслужбах уверены, что за последними нападениями на синагоги в Германии стоит иранский Корпус стражей исламской революции. Об этом информируют израильские СМИ.

Среди подобных инцидентов – стрельба по дому раввина у синагоги в городе Эссен, попытки поджога синагог в Бохуме и Дортмунде, шпионаж за главой Центрального совета евреев в Германии Йозефом Шустером.

Согласно германскому тележурналу Kontraste, за этими инцидентами стоит гражданин Ирана, некий Рамин И.

18 ноября был арестован 35-летний подозреваемый, иранец с германским паспортом. Свидетель показал, что задержанный пытался уговорить его поджечь синагогу в Дортмунде в ту же ночь, когда подобная попытка была произведена в отношении синагоги в Бохуме. На допросе он рассказал, что был завербован Рамином И., который покинул Германию в 2021 году.