Основанием для этого вывода стали результаты научных исследований и серии генетических анализов, проведенных при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Австрии, Великобритании, Эстонии и Турции, а также научное заключение Института археологии, этнографии и антропологии НАНА.

Как уже сообщалось, с мая 2021 года Фонд Гейдара Алиева проводил реставрационные работы в комплексе мечети Шеки, в ходе которых под одним из михрабов (ниша в стене мечети, обращенная в сторону Киблы – прим. ред.) были обнаружены крупные камни-плиты. После чего реставрационные работы на этом участке были немедленно приостановлены, и к работе приступили археологи.

Обнаруженные в могиле 52 бусины, а также бронзовые головки четок, свидетельствовали о том, что погребенный был человеком высокого религиозного или государственного статуса.

На базе этой информации, а также основываясь на записях выдающегося азербайджанского литературоведа, собирателя средневековых рукописей Салмана Мумтаза с подробностями о захоронении под михрабом мечети останков Мухаммедгусейн хана Муштага, были проведены научные исследования.