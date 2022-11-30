В США признают «вагнеровцев» террористами: Пригожин отреагировал

Американские сенаторы в четверг, 1 декабря, внесли законопроект, который обязывает Госдепартамент США признать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» иностранной террористической организацией из-за ее участия в войне в Украине и присутствия в Африке, но окончательное решение еще не принято, передают зарубежные СМИ.

Присваивая той или иной организации статус террористической структуры, США наделяют себя правом осуществлять уголовное преследование входящих в нее лиц и следить за ее международными активами по всему миру.

Бизнесмен и владелец группы «Конкорд», основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что ЧВК не подпадает под критерии террористической организации. «Что касается критериев отнесения организации к террористической (согласно регулированию США), там имеется три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кто есть террорист. ЧВК «Вагнер» ни под один из этих критериев не подпадает. Однако деятельность США полностью под них подходит», - заявил Пригожин, которого цитируют российские СМИ.

Бизнесмен утверждает, что ЧВК «в любых своих действиях свято защищает интересы России, при этом, соблюдая все нормы морали». Он перечислил, чем известна «группа Вагнера»: она «остановила геноцид русского населения на Донбассе в 2014 году», «разгромила» «Исламское государство» в Сирии в 2015-2017 годах, предотвратила переворот в ЦАР, уничтожила тысячи террористов ИГ, «Аль-Каиды» и др. в Сахеле, противодействовала вмешательству США в выборы в России и других странах.