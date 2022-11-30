Молдова призывает к выводу российских военных из Приднестровья

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску призвал вывести российских военных из Приднестровья, а также к ликвидации оставшихся с советского периода складов с боеприпасами. Об этом заявил вице-премьер Молдовы, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Польше, сообщили украинские СМИ.

"Незаконное присутствие российских вооруженных сил нарушает суверенитет и нейтральный статус Молдовы. Мы решительно призываем к полному и безоговорочному выводу российских военных с территории Республики Молдова в соответствии с обязательствами, взятыми РФ в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле", - отметил Попеску.

Он также призвал обратить внимание на склад боеприпасов под Колбасной (село в Молдове). По словам вице-премьера, этот склад несет угрозу всему региону и должен быть ликвидирован с помощью надлежащих международно признанных процедур.