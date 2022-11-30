Европарламент проинформировали о Зангезурском коридоре

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в рамках рабочего визита в Брюссель принял участие в «круглом столе» на тему «Новые взгляды и возможности для устойчивого транспортного сообщения между Европой и Азией», организованном в Европарламенте.

Было отмечено, что за последние два десятилетия Азербайджан вложил миллиарды долларов в свою транспортную инфраструктуру: «Азербайджан построил автомобильные и железные дороги, сдал в пользование новые международные аэропорты, усилил гражданский морской и воздушный грузовой флот, а также построил Бакинский международный морской порт и создал Алятскую свободную экономическую зону. Эти проекты превосходят внутренние потребности Азербайджана и призваны поддерживать более широкое региональное сотрудничество».

Выступая на «круглом столе», Рашад Набиев проинформировал членов Европарламента о проектах, реализуемых в сфере транспорта в Азербайджане, и международных транспортных коридорах, участником которых является наша страна.

Существующая геополитическая ситуация еще больше повысила стратегическое значение нашей страны в международных перевозках. За короткий период времени наблюдается резкий рост объемов транзитных грузов, проходящих через территорию нашей страны.

Во время выступления было подчеркнуто, что Азербайджан активно поддерживает «Срединный коридор». В октябре 2017 года была сдана в эксплуатацию железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс, которая является одной из основных артерий «Срединного коридора», соединяя трансъевропейскую и трансазиатскую железнодорожные сети.

Было добавлено, что Азербайджан после восстановления своей территориальной целостности выступил с инициативой открытия Зангезурского коридора. Благодаря своим географическим преимуществам этот коридор может стать кратчайшим и безопасным транзитным маршрутом между Китаем и странами Центральной Азии в Европу.

«Сегодня наша страна продолжает инвестировать в транспортную инфраструктуру, особенно в автомобильные и железные дороги в Карабахе, и восстанавливает историческую связь региона, соединяя северные транспортные сети с южными и восточными сетями», - заявил Рашад Набиев.

Затем партнер крупнейшей консалтинговой компании мира Boston Consulting Group (BCG) Стюарт Вестгейт выступил с широкой презентацией о возможностях «Срединного коридора».

Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия выступил с речью, в которой положительно оценил усилия Азербайджана по развитию «Срединного коридора». Генеральный секретарь подчеркнул необходимость цифровизации и гармонизации пограничных процедур вдоль «Срединного коридора».

В завершение участники «круглого стола» обменялись мнениями о важности устойчивого развития транспортного сообщения между Европой и Азией.