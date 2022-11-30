2 декабря 2022 года в Баку Банк Республика, один из ведущих банков страны и Фонд Развития Предпринимательства Министерства экономики Азербайджанской Республики успешно завершили совместный проект «Тонкости бизнеса», организованный для женщин-предпринимателей, работающих в регионах.

На тренингах, проведенных в рамках проекта, сотрудники Банка и Фонда проинформировали женщин-предпринимателей по таким темам, как льготное кредитование, источники первоначального капитала, доходы и расходы, реклама, налоговое законодательство, правовые основы ведения бизнеса, а также ответили на все интересующие вопросы.

Выступая на мероприятии, проведенном в городе Гянджа, председатель правления Банка Республика Тариэль Исмаилов и председатель правления Фонда Развития Предпринимательства Осман Халиев отметили важную роль женщин в развитии предпринимательства, а также проинформировали участников мероприятия о проводимой работе по поддержке предпринимательской деятельности в стране.

Следует отметить, что в проекте, реализованном в октябре-ноябре этого года, приняло участие большое число женщин, занимающихся предпринимательской деятельностью в городе Хачмаз, Масаллы, Шеки и Гянджа. Проект направлен на повышение знаний и навыков женщин-предпринимателей и вовлечение их в активную предпринимательскую деятельность в сфере экономического развития региона.

Согласно предоставленной информации, Банк продолжит реализацию проектов, которые в дальнейшем будут поддерживать женщин-предпринимателей, работающих в других регионах нашей страны.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin или позвонив в Call Center Банка по номеру 144.