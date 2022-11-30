Азербайджанцы больше всего травятся лекарствами и уксусом

В прошлом году в Клинический медицинский центр (бывший «Семашко») обратились 900 человек с диагнозом «отравление». Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Центра, 127 из них госпитализированы в токсикологическое отделение, остальные были выписаны домой после оказания первой помощи.

73 пациента поступили с отравлениями лекарствами, 18 - уксусной кислотой, 7 - угарным газом, 9 - алкогольными напитками, 6 - грибами и 6 - ботулизмом.

Несмотря на усилия врачей, 1 человек умер от отравления лекарствами, 2 человека - уксусной кислотой и 1 человек - ботулизмом.