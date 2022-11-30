Алиев поздравил президента ОАЭ

«Мы придаем особое значение нашим дружеским отношениям с Объединенными Арабскими Эмиратами, основанным на взаимном доверии и поддержке. За минувший тридцатилетний период укрепились отношения между нашими странами, связанными религиозными и культурными корнями, динамично и устойчиво развивалось наше сотрудничество в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Уверен, что мы и впредь продолжим совместные усилия, направленные на дальнейшее развитие наших межгосударственных отношений, расширение сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

В этот прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов – постоянного спокойствия и благополучия», - говорится в тексте поздравления.