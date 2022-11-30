Айдын Керимов, автор haqqin.az 11:41

Итак, Национальное собрание Франции единогласно приняло резолюцию против Азербайджана. В этом документе содержится призыв к французскому правительству «рассмотреть возможность введения экономических санкций против физических лиц, если атаки и оккупация суверенной территории Армении продолжатся». «Выстрел себе в ногу» или новая пощечина Макрону - вот как можно назвать эту резолюцию Национального собрания Франции. Во-первых, потому что депутаты французского парламента продемонстрировали полную некомпетентность в реалиях новейшей истории Южного Кавказа. Поскольку назвать страной-оккупантом государство, у которого Армения насильственны образом в течении 30 лет удерживала 20 процентов территории – это ж какую голову нужно иметь.

А, во-вторых, в то время когда Европа стремится к установлению тесных партнерских отношений с Азербайджаном – Париж идет против течения, руководствуясь не стратегическими соображениями, не своими национальными интересами, а стремлением угодить армянской диаспоре. Забывая о том, что для этой публики понятие «благодарность» - это такая собачья болезнь. Ни к кому этой благодарности она не испытывает. Впрочем, действия Франции – логичное продолжение той проармянской политики, которую Париж на Южном Кавказе проводил все последние тридцать лет. Все эти годы французы поддерживали армянский терроризм, поскольку иного названия тому, что творил Ереван на оккупированных территориях попросту не существует. Поддерживая все телодвижения Еревана, от разрушения культурного и религиозного наследия Азербайджана на оккупированных территориях до убийств азербайджанских граждан, Франция открыто продемонстрировала, что ей глубоко наплевать на понятия справедливости, объективности и человечности. Лишь бы ее «драгоценному союзнику», каковым в Париже по наивности считают Ереван, было уютно, хорошо и тепло, когда он совершает преступления против азербайджанского народа. Совершенно очевидно, что при такой позиции Парижа и лично Эммануэля Макрона, претензии Франции на соучастие и посредничество в урегулировании азербайджано-армянских отношений являются совершенно смехотворными. Ничего конструктивного Макрон предложить не может, а будет только вредить и пакостить, занимаясь демагогией и проармянским популизмом.