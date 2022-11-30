Завершилось следствие по делу об убийстве ветерана войны

Завершилось предварительное следствие по делу 23-летнего Бахтияра Гараева, обвиняемого в убийстве ветерана Отечественной войны Ниямеддина Мурадова. Материалы по уголовному делу были направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Как сообщает haqqin.az, подготовительное заседание по делу состоится 13 декабря, его будет рассматривать судья Эльдар Исмаилов.

Убийство было совершено ночью 15 августа этого года на территории под названием 3-я Алатава в Насиминском районе Баку. Мурадов, увидев, как неизвестный отнял телефон у женщины и стал ее избивать, бросился на помощь, но получил удар ножом в грудь.

По данному факту прокуратурой Насиминского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Бахтияр Гараев был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Отметим, что убитый Ниямеддин Мурадов был участником Второй Карабахской войны и награжден медалью «За освобождение Губадлы».