До саммита инноваций остались считанные дни!

13 декабря 2022 года в Азербайджане во 2-й раз состоится Ежегодный саммит инноваций. Мероприятие, которое пройдет под слоганом «Баку зовет» (Baku is calling), организует PASHA Holding при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития. Kapital Bank является главным спонсором саммита.

Цель саммита - объединить в Баку ведущих специалистов и компании в области технологий, а также инновационно ориентированные стартапы, создать для них возможность для профессиональных дискуссий, обмена идеями и опытом и тем самым поддержать формирование инновационной экосистемы региона.

В рамках саммита пройдут презентации, панельные дискуссии, выступления, и воркшопы с участием представителей крупнейших компаний страны, всемирно известных спикеров, отечественных и зарубежных стартапов. Саммит может посетить любой, кто хочет внедрять инновации в своей области, стать частью инновационной экосистемы и развиваться, налаживая правильные связи. Подробнее о мероприятии можно узнать по ссылке: https://innovationsummit.az.

Следует отметить, что доходы от продажи билетов на саммит будут направлены на развитие молодежи, проживающей и обучающейся в регионах, а также отраслей, связанных с инновациями в регионах.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 113 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.