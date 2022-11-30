Депутат обратился к азербайджанцам: Не покупайте французские товары

Депутат Нагиф Хамзаев призвал всех азербайджанцев добровольно бойкотировать товары французского производства как ответ на принятые парламентом Франции антиазербайджанские резолюции.

Как передает haqqin.az, об этом депутат сказал во время обсуждения заявления Милли Меджлиса на принятые Сенатом и Национальным собранием Франции резолюции по Азербайджану.

По словам Хамзаева, в свое время французские депутаты активно принимали участие в проходивших в Азербайджане фестивалях, хорошо проводили здесь время. Однако теперь Азербайджан, отметил депутат, «столкнулся с предвзятым и несправедливым решением французской политической элиты».

Хамзаев призвал пересмотреть отношение с Парижем, чтобы в будущем снова не столкнуться с такой черной неблагодарностью.