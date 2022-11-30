Фазаил Агамалы за создание персоязычных СМИ

Необходимо приостановить деятельность Межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Франция, потому что все члены этой группы с французской стороны, кроме одного депутата, поддержали антиазербайджанскую резолюцию Национального собрания Франции. Как передает haqqin.az, об этом заявил депутат Фазаил Агамалы на пленарном заседании Милли Меджлиса.

На эти слова депутата спикер парламента Сахиба Гафарова ответила, что группы дружбы Азербайджан-Франция у нас нет, правильно она называется Межпарламентская франко-азербайджанская рабочая группа, председателем с азербайджанской стороны которой является Султан Мамедов.

Кроме того, депутат предложил создать телеканал и радиостанцию, которые на персидском языке будут транслировать на весь Иран позицию Азербайджана. По его словам, это будет ответом на проводимую иранским телеканалом «Сяхяр» антиазербайджанскую пропаганду и провокационные передачи.