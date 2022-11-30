В России разбился истребитель МиГ-31

Истребитель МиГ-31 разбился в пятницу в Приморском крае РФ, сообщают российские СМИ.

Согласно их данным, самолет потерпел аварию во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Отмечается, что экипаж катапультировался, по предварительным данным, жертв и разрушений нет.

"Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность", - сообщают СМИ.