В Баку прошел очередной вечер профессионального бокса
При поддержке Комиссии профессионального бокса Азербайджана в Баку прошел бой за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе Универсальной боксерской организации (UBO). Соревнование было организовано компаниями Karapapak Fight Club and Promotion, TGA Promotion & Management и MCM Fight Promotion. В рамках мероприятия в общей сложности состоялось 7 боев в разных весовых категориях.
В тяжелом весе Эльнур Мамедов встретился с Самиром Мирзали и победил техническим нокаутом во втором раунде. Тайфур Алиев выиграл бой у Сархана Ахмедова в весовой категории до 61 кг, а Сархан Алиев - у Ханбалы Гурбанова в средней весовой категории. В бою в тяжелом весе кувейтский боксер Хамза Альбахбахани встретился с азербайджанским бойцом Мугавилом Мусаевым. Кувейтский спортсмен отказался от участия в третьем раунде из-за травмы колена.
В другом бою вечера азербайджанец Тариэль Джафаров встретился с пакистанцем Аби Джози Ханом (до 91 кг) и выиграл в первом раунде техническим нокаутом. Руслан Рагимов, выступавший в весовой категории до 70 кг, единогласным решением судей выиграл бой у Сеидаги Нагиева.
В главном бою вечера турецкий боксер Хасан Кубилай Алджу и азербайджанский боец Айхан Исмаилов поборолись за титул чемпиона мира по версии UBO в полутяжелом весе (79,3 кг). Айхан Исмаилов не смог принять участия в 7-м раунде из-за травмы плеча в 12-раундовом поединке, в результате турецкий спортсмен завоевал пояс чемпиона мира по версии UBO.
В мероприятии в качестве почетных гостей приняли участие чемпион WBC Silver Asia и WBC International, а также чемпион мира по версии UBO, турецкий боец Сердар Авджи, и наш соотечественник Рамал Аманов, проживающий в настоящее время в Майами и являющийся обладателем пояса Международного чемпиона WBA по профессиональному боксу. Кроме того, соревнование посетили известные представители спортивной общественности, общественные деятели и представители искусства.
Целью проведения вечеров профессионального бокса является развитие профессиональных боксеров в стране, их успех на международной арене и популяризация достижений Азербайджана в этом виде спорта.