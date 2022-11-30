В Баку прошел очередной вечер профессионального бокса

При поддержке Комиссии профессионального бокса Азербайджана в Баку прошел бой за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе Универсальной боксерской организации (UBO). Соревнование было организовано компаниями Karapapak Fight Club and Promotion, TGA Promotion & Management и MCM Fight Promotion. В рамках мероприятия в общей сложности состоялось 7 боев в разных весовых категориях.

В тяжелом весе Эльнур Мамедов встретился с Самиром Мирзали и победил техническим нокаутом во втором раунде. Тайфур Алиев выиграл бой у Сархана Ахмедова в весовой категории до 61 кг, а Сархан Алиев - у Ханбалы Гурбанова в средней весовой категории. В бою в тяжелом весе кувейтский боксер Хамза Альбахбахани встретился с азербайджанским бойцом Мугавилом Мусаевым. Кувейтский спортсмен отказался от участия в третьем раунде из-за травмы колена.

В другом бою вечера азербайджанец Тариэль Джафаров встретился с пакистанцем Аби Джози Ханом (до 91 кг) и выиграл в первом раунде техническим нокаутом. Руслан Рагимов, выступавший в весовой категории до 70 кг, единогласным решением судей выиграл бой у Сеидаги Нагиева.

В главном бою вечера турецкий боксер Хасан Кубилай Алджу и азербайджанский боец Айхан Исмаилов поборолись за титул чемпиона мира по версии UBO в полутяжелом весе (79,3 кг). Айхан Исмаилов не смог принять участия в 7-м раунде из-за травмы плеча в 12-раундовом поединке, в результате турецкий спортсмен завоевал пояс чемпиона мира по версии UBO.