Депутат: Российские миротворцы – проармянские силы

Россия проводит антиазербайджанскую политику, заявил депутат Фазаил Агамалы на заседании Милли Меджлиса.

«С одной стороны, трехстороннее заявление, подписанное Путиным, с другой - заявления Лаврова против Азербайджана. Командующий российскими миротворческими силами не уполномочен действовать самостоятельно. По сути, это не миротворцы, а проармянские силы», - сказал Агамалы.

Депутат также подчеркнул, что Азербайджан должен создать свой контрольный пост в Лачинском коридоре.