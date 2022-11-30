Армянский депутат: Партия Пашиняна не согласна с формулировкой «Нагорно-Карабахская Республика»

В тексте ответа на заявление Милли Меджлиса Азербайджана, предложенного оппозиционным блоком «Айастан», есть формулировки, с которыми власти Армении не согласны, заявил депутат от правящего «Гражданского договора», глава комиссии по внешним отношениям Эдуард Агаджанян, выступая в парламенте Армении.

Ранее основной докладчик Андраник Теванян заявлял, что «Гражданский договор» не согласен с формулировками «Нагорно-Карабахская Республика» или «Республика Арцах».

По мнению Агаджаняна, предложенные фракцией «Айастан» формулировки повторяют тезисы и нарративы, имевшие место в довоенный период: «Власть считает, что 30-летняя политика сохранения статус-кво привела к сегодняшней ситуации. Политика Армении за этот период привела к ее дипломатической изоляции», - сказал он.

По словам Агаджаняна, сверхзадача власти состоит в том, чтобы перевернуть страницу этой изоляции и обеспечить максимальную консолидацию Армении с международным сообществом.

«Минимальное условие для этого – употреблять ту терминологию, которая понятна и приемлема для международного сообщества. Депутат уверен, что формулировки оппозиции не способствовали бы консолидации с мировой общественностью, а породили бы дополнительные риски», - подчеркнул депутат.