Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:27

В Госдуму РФ внесли законопроект, согласно которому региональные и муниципальные депутаты, которые помимо работы в законодательных собраниях ведут бизнес или заняты другой работой, будут освобождены от обязанности ежегодно декларировать свои доходы. В России сейчас засекречивается все – от статистики по отраслям производства и показателей внешней торговли до недвижимости высших должностных лиц. Золотая мечта чиновников о том, чтобы граждане им не досаждали неудобными вопросами, начинает сбываться.

Согласно внесенному законопроекту, сведения о доходах, расходах, имуществе региональных и местных депутатов будут публиковаться в обобщенном виде. То есть узнать, чьи это доходы и кому принадлежит та или иная недвижимость, будет невозможно. В случае же, если депутат подал заведомо ложную или неполную декларацию, то эта информация тоже будет засекречена. Инициаторы законопроекта утверждают, что из-за необходимости декларировать имущество во власть не хотят идти представители бизнеса. Что является откровенным лукавством. Олигархи регионального уровня в очередь выстраиваются для того, чтобы получить депутатскую корочку, которая дает им неприкосновенность от пристального внимания правоохранительных органов. Теперь Кремль делает им еще один щедрый подарок – освобождает от необходимости декларировать доходы и имущество. Что, в общем-то, достаточно логично. Это на загнивающем Западе депутат – фигура публичная, и тамошние граждане вполне в праве поинтересоваться, на какие доходы у него вилла, машина и прочие гуччи. Возникает психологическая коллизия – региональный олигарх из кожи вон лез для того, чтобы доказать свою лояльность, щедро спонсировал властные проекты, а теперь ему еще и декларировать свои доходы перед плебсом приходится. Да еще и перед плебсом неблагодарным, который вместо того, чтобы благоговейно замирать перед депутатом, может задавать неприятные вопросы: откуда, дескать, дровишки и бриллианты. Неудобно может получиться, поэтому лучше засекретить эту информацию от простых избирателей, чтобы в соблазн и сомнение их не вводить.