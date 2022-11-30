Россия переходит на засекреченный режим что там у соседей
В Госдуму РФ внесли законопроект, согласно которому региональные и муниципальные депутаты, которые помимо работы в законодательных собраниях ведут бизнес или заняты другой работой, будут освобождены от обязанности ежегодно декларировать свои доходы.
В России сейчас засекречивается все – от статистики по отраслям производства и показателей внешней торговли до недвижимости высших должностных лиц. Золотая мечта чиновников о том, чтобы граждане им не досаждали неудобными вопросами, начинает сбываться.
Согласно внесенному законопроекту, сведения о доходах, расходах, имуществе региональных и местных депутатов будут публиковаться в обобщенном виде. То есть узнать, чьи это доходы и кому принадлежит та или иная недвижимость, будет невозможно. В случае же, если депутат подал заведомо ложную или неполную декларацию, то эта информация тоже будет засекречена.
Инициаторы законопроекта утверждают, что из-за необходимости декларировать имущество во власть не хотят идти представители бизнеса. Что является откровенным лукавством. Олигархи регионального уровня в очередь выстраиваются для того, чтобы получить депутатскую корочку, которая дает им неприкосновенность от пристального внимания правоохранительных органов.
Теперь Кремль делает им еще один щедрый подарок – освобождает от необходимости декларировать доходы и имущество. Что, в общем-то, достаточно логично. Это на загнивающем Западе депутат – фигура публичная, и тамошние граждане вполне в праве поинтересоваться, на какие доходы у него вилла, машина и прочие гуччи.
Возникает психологическая коллизия – региональный олигарх из кожи вон лез для того, чтобы доказать свою лояльность, щедро спонсировал властные проекты, а теперь ему еще и декларировать свои доходы перед плебсом приходится. Да еще и перед плебсом неблагодарным, который вместо того, чтобы благоговейно замирать перед депутатом, может задавать неприятные вопросы: откуда, дескать, дровишки и бриллианты. Неудобно может получиться, поэтому лучше засекретить эту информацию от простых избирателей, чтобы в соблазн и сомнение их не вводить.
А заодно, чтобы уж два раза не вставать, в Кремле принято решение ограничить количество открытых социологических опросов об отношении россиян к ситуации в стране. Исследования, которые прежде регулярно публиковал государственный ВЦИОМ, станут по большей части непубличными.
Произошло это из-за досадного казуса. В ноябре Федеральная служба охраны провела для Кремля закрытый опрос об отношении граждан России к вторжению в Украину. И внезапно выяснилось, что лишь 25% респондентов поддерживают продолжение войны, тогда как в июле таких было 57%. Доля выступающих за мирные переговоры с 32% выросла до 55%. Что, как понимает читатель, резко контрастирует с официальной пропагандой. Более того, создает опасность, что эта неудобная правда просочится к российским гражданам, а то и вовсе уйдет за рубеж. Вывод? Все правильно, нужно и это засекретить.
На Россию потихоньку, но неотвратимо опускается железный занавес, причем опускают его сами российские власти. Засекречена треть российского бюджета и многое другое, причем список секретов обновляется практически ежемесячно. В нынешних условиях ничего другого Кремлю не остается. Неэффективность государственного управления, политические и экономические провалы сами себя не скроют. Нужно помогать им на административном уровне.