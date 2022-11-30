Алиевы в Шеки фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева 2 декабря посетили Шекинский район, сообщает официальный сайт главы государства.
Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и Лейла Алиева посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Шеки и возложили к нему цветы.
Затем глава государства принял участие в открытии участка Огуз-Шеки автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки после реконструкции.
Затем Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и Лейла Алиева ознакомились с условиями, созданными на предприятии по производству сухофруктов ООО Green Factory в селе Орта Зейзид Шекинского района.